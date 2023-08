Nesvačilová jen kvete, Kolečkovi se po krachu poměru s ní vymyká linie z rukou

Zdroj: Profimedia

Divoký vztah Denisy Nesvačilové a Petra Kolečka, který kvůli krásné herečce nejprve opustil matku svého syna Anetu Vignerovou, kterou si posléze potají vzal za ženu, patřil k nejsledovanějším kauzám loňského roku. Přestože tato třaskavá dvojice je již minulostí, následky na jejich duších i tělech vztah přece jen zanechal. Jak je vidět, s následky nevydařené lásky se každý z nich vyrovnává po svém.

Pro Denisu Nesvačilovou, která se na jaře nečekaně a z médií dověděla, že místo odletu na romantickou dovolenou se její nyní již expartner Petr Kolečko potají oženil, bylo velmi náročné se se situací vyrovnat. Kromě toho, že se musela vypořádat s milostným zklamáním, získala v očích veřejnosti pověst rozvracečky vztahů - což člověku po rozchodu na náladě rozhodně nepřidá.

Svou psychickou rekonvalescenci nicméně uchopila za správný konec. Místo vylévání si srdce na sociálních sítích se nyní jednoduše soustředí na práci a své přátele, a jak se již nechala slyšet, od mužů si dává na nějaký čas pauzu.

Nová životní etapa jí na první pohled svědčí. Nejeden fanoušek si již všiml, že je Denisa krásnější a krásnější. O tom všechny přesvědčila během focení pro český Playboy, na jehož obálce jí to v glamour verzi velmi slušelo.

Kolečko se začíná kulatit

Petr Kolečko oproti tomu prožívá zcela opačnou zkušenost. Poté, co se stal ženáčem, mu nejspíš jeho novomanželka Aneta Vignerová, se kterou má syna Jiříka, náležitě podstrojuje a vaří poctivá domácí jídla. Veřejnost si tak začíná všímat, že se scénárista a režisér začíná v některých tělesných partiích lehce kulatit.

Všímá si toho patrně i jeho žena, která se to nedávno rozhodla vyřešit poněkud kuriózním způsobem. Když letos zveřejňovala fotografie z karlovarského filmového festivalu, některé snímky ve skutečnosti pocházely z roku 2019. Na jiných zase její vyvolený vypadal podstatně štíhleji a upraveněji, a tak Anetu Vignerovou fanoušci podezírají z toho, že snímky prohnala některou ze zkrášlovacích aplikací, díky kterým lidé na sociálních sítích často vypadají nepřirozeně krásně.

V komentářích na Instagramu se tak někdejší Miss dostává nevyžádaných rad ohledně toho, že by měla dohlédnout na manželovu štíhlou linii a raději jej méně vykrmovat. Do té doby by se se společnými momentkami podle sledujících raději neměla chlubit. Modelka si ale z komentářů nic nedělá a dosud se k nim nijak nevyjádřila ani ona, ani její muž.