Kolečko a Vignerová opět spolu: Denisa Nesvačilová mluví o utrpení za lásku

Aneta Vignerová byla nedávno přistižena v nočním podniku a společnost jí dělal bývalý přítel a otec jejího dítěte Petr Kolečko. Ačkoliv dvojice se zprvu nechtěla k obnovení vztahu vyjadřovat, dnes je vše jasné. Scénárista mluví o hodnotách rodiny a návrat potvrdila i krásná brunetka. Kdo ale špatně snáší vývoj situace, je Denisa Nesvačilová.

Vztah Anety Vignerové a Petra Kolečka prošel velikou zkouškou. Scénárista se nechal od rodiny odlákat uhrančivou zrzkou Denisou Nesvačilovou a vypadalo to, že s ní hodlá začít zcela nový život.

Uběhlo pár týdnů a vše je jinak. Vignerová s Kolečkem opět tvoří pár. Dvojice se nedávno objevila společně v nočním klubu a tehdy se začalo spekulovat, zda se po provalené nevěře náhodou nesnaží svůj vztah slepit.

Rodiče dvouletého Jiříka si k sobě znovu našli cestu a Kolečko věří, že vše bude jako dřív. "Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze celé věci je toto mé jediné vyjádření," poslal režisér své vyjádření pro TV Prima. Návrat ke Kolečkovi pak potvrdila i sama Vignerová.

Je to na dobré cestě

"Já si myslím, že je to na dobré cestě. Přece jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Tyhle věci se v životě dějí a občas to chce i nějaký ústupek a možná i nějaký čas, aby si ti lidé ty věci uvědomili. Zatím je to takové citlivé, ani já moc nevím, co k tomu říct," svěřila se Aneta Vignerová v pořadu ShowTime.

"Já si myslím, že odpouštění je důležitý, já jsem vždycky měla v sobě takovou filozofii, že každý si zaslouží druhou šanci. Tady se to nějakým způsobem vyvíjí. Už kvůli synovi. Určitě se to dá nějak překlenout, když to má tu sílu," dodala modelka, která je evidentně ráda, že se Kolečko vrátil domů.

Z novinky ovšem nejásá milenka Denisa Nesvačilová. Ta se odlákáním zadaného otce od rodiny společensky znemožnila a nakonec skončila sama. "Trpět pro lásku. Vztekat se pro spravedlnost. Zemřít za vlastní práva. I to je divadlo a proto ho milujeme," napsala herečka do stories podivný vzkaz a naznačila, že románek s Kolečkem je pro ni bolestivou záležitostí. Nesvačilová se jinak k rozchodu s režisérem a scénáristou nijak nevyjadřuje a raději se zavalila prací, aby přebila chmurné myšlenky. Nezbývá než Petru Kolečkovi a Anetě Vignerové popřát mnoho štěstí a doufejme, že se nevěrník ze svých chyb do budoucna poučil a historie se nebude opakovat.

