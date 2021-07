Pozdravujte tam nahoře, kolegové vzpomínají na zpěváka Františka Nedvěda

I když byl František Nedvěd vážné nemocný, všichni doufali, že by se mohl nakonec uzdravit. Obzvlášť, když s manželkou Marií nedávno oslavil na Staroměstské radnici zlatou svatbu a po letech se konečně usmířil s bratrem Janem. Známý písničkář ale bohužel v neděli zkolaboval a krátce po převozu do nemocnice zemřel na rakovinu plic. Jak na jeho smrt zareagovala zpěvačka Monika Absolonová, herec Aleš Háma a další osobnosti?

Zprávu o úmrtí Františka Nedvěda přinesl na sociální síti jeho syn Vojta v neděli pozdě večer. „S hlubokým zármutkem a těžkým srdcem oznamujeme, že nás dnes ve večerních hodinách navždy opustil naš milovaný táta František Nedvěd," napsal Vojtěch a přidal tři černá srdíčka.

Marek Ztracený

František Nedvěd loni těsně před vypuknutím pandemie dokázal, že byl opravdový profesionál. Když mu zpěvák Marek Ztracený nabídl, jestli by chtěl být předskokanem na jeho koncertě, hudebník nabídku okamžitě přijal. „Vzal si papír a tužku a hned se ptal, co by měl zahrát. No a na místě, místo toho, abych se připravoval na svůj koncert, poslouchal jsem jeho. Byl jsem dojatý," uvedl Ztracený ve vysílání CNN Prima NEWS.

Kromě toho Ztracený vyzdvihl i Nedvědův smysl pro humor. „Když jsem říkal, že mým dalším cílem je fotbalový stadion, kde bude 35 tisíc lidí, řekl mi, že pozvání nepřijme, protože hraje jen na místech, kam se vejde 70 tisíc. Tím narážel na vyprodaný Strahov. Oba jsme se začali smát," doplnil Marek a nezapomeněl zdůraznit, že táborové písničky Františka Nedvěda ovlivnily jeho tvorbu.

Martina Pártlová

Na folkovou legendu zavzpomínala i zpěvačka Martina Pártlová. „Budiž Vám země lehká," připsala zpěvačka k fotografii muzikanta a pak ještě přidala několik plačících smajlíků.

Radka Třeštíková

Zpráva o skonu známého muzikanta zasáhla i spisovatelku Radku Třeštíkovou. „Ach jo, co se to dneska děje…" napsala stručně a jistě tak narážela nejen na odchod Františka Nedvěda, ale také na úmrtí známého slovenského herce Milana Lasici.

Monika Absolonová

Slovenského komika v komentáři nezapomněla zmínit ani zpěvačka Monika Absolnová. „To je teda probuzení… Tři lidé, umělci, které jsem měla možnost poznat, odešli. V jeden den?" ptala se Monika nevěřícně. Kromě Františka Nedvěda a Milana Lasici totiž do hudebního nebe zamířil také zakladatel skupiny Argema Zbyněk Bobr Horák. Toho v sedmapadesáti letech zřejmě dostihl alkohol. Alespoň to tak vypadá podle komentářů na sociálních sítích. „Je to velmi smutná zpráva, ale zničil jej alkohol, a to ve velkém stylu. Je velmi smutné, že takhle dopadl člověk, který byl výjimečný a měl dar od boha," napsal například jeden z komentujících.

„Když jsem to četla, měla jsem pocit, že se někdo zbláznil…Život, i tohle je život. Upřímnou soustrast všem blízkým i vzdáleným…je mi to moc líto," dodala v příspěvku Absolonová k úmrtí tří velkých osobností.

Aleš Háma

„Františku, děkuju a klidnej let… a durový písničky přeju," napsal kolegiálně Aleš Háma ke snímku, na kterém Nedvěd zpívá a hraje na kytaru. Herec a zpěvák tak dal najevo, že ho odchod slavného hudebníka musel hodně zarmoutit. Nakonec není divu, jeho písničky si u táborků pobrukoval snad každý.

Kamila Nývltová

V podobném duchu zpěváka uctila i Kamila Nývltová. „Františku, pozdravujte nahoře. Vaše písně budou znít vždy a všude," vyjádřila zpěvačka to, co cítí všichni příznivci trampských písní jako Na kameni kámen, Valčíček nebo Stánky.

Andrej Babiš

Odchod tak významného muzikanta nenechal chladným ani premiéra Andreje Babiše. „Zemřel František Nedvěd. Brontosauři, Nedvědi, Spirituál Kvintet. Ty písničky zpívaly u táboráků celé generace a František Nedvěd byl úspěšný i na sólové dráze. Upřímnou soustrast jeho blízkým i všem, kdo ho měli rádi," vyznal se předseda vlády a přidal písničku Kočovní herci.

Věra Martinová

„Je moc těžké se k tomu vyjadřovat. S Frantou jsme se často potkávali na jevišti. Mnohokrát jsme se střídali na jednom pódiu a měli jsme mnoho společných koncertů, ať už s jeho kapelou, nebo ještě s jeho bratrem Honzou," uvedla pro Super zpěvačka Věra Martinová. Podle ní byl František trochu bručoun, ale měl svůj suchý humor. Bohužel prý příliš nedbal na životosprávu, rád jedl, hodně kouřil a huntoval si tělo, připomněla jeho kolegyně. Martinová ale vyzdvihla Nedvědův nenahraditelný umělecký projev. „Nemůže se mu upřít, že to byl skvělý zpěvák. Myslím, že jeden z nejlepších u nás. Měl americké frázování a český text dokázal zazpívat, jako kdyby byl v angličtině," dodala Věra Martinová.

Připomeňte si překrásnou píseň Františka Nedvěda Devatenáct.

Zdroj: Youtube