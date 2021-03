Představitel Kolji dnes: Andrej Chalimon žije sám, herectví vyměnil za hodinky

V šesti letech si získal divácká srdce coby roztomilý chlapeček Kolja ze stejnojmenného snímku, který dokonce získal Oscara. Žádná větší kariéra ho však v budoucnu nečekala. Andrej Chalimon se dnes věnuje zcela jinému oboru. Na natáčení kultovního snímku ale nadále vzpomíná s láskou.

Málokterý český snímek si získal takovou mezinárodní popularitu, jako právě film Jana Svěráka Kolja. Příběh o laskavém muži, který se shodou náhod setká s šestiletým chlapečkem Koljou, si diváci tehdy zamilovali. A milují jej dodnes. O kvalitách filmu svědčí i fakt, že v roce 1997 získal nejvyšší možné ocenění – Oscara.

Kdekdo by si pomyslel, že tehdy šestiletého představitele Kolji, ruského herce Andreje Chalimona, čeká slušná kariéra. Tak se ale nikdy nestalo. „Hrál jsem v americkém a italském filmu, ale neměly velkou distribuci. Pak jsem hrál pouze v ruských filmech. Dodnes je pro mě záhadnou, proč mě jiní režiséři nepřizvali k dalšímu natáčení v České republice. Koneckonců se mi dostalo uznání od České filmové akademie v podobě Českého lva,” řekl Andrej Chalimon v rozhovoru pro eXtra.cz.

Natáčení má v živé paměti

Přestože od uvedení snímku uplynulo 24 let, Andrej si na natáčení stále velmi dobře pamatuje. Hlavně pak na Zdeňka Svěráka, po jehož bohu se nejvíce objevoval. „Jak si pamatuju, navázali jsme kontakt okamžitě. Vypadal jako můj dědeček, jsou skoro stejně staří, a Zdeněk měl tehdy vnuka stejně starého jako já. Myslím, že proto jsme se hned stali přáteli,” vzpomínal herec v rozhovoru pro eXtra.cz s tím, že si i vybavuje, že na place byla vždy skvělá atmosféra.

Na snímek se čas od času podívá i dnes a pořád patří k jeho oblíbeným filmům. „Je úžasný. Neztratil své poselství a důležitost ani po tolika letech. Dotýká se mnoha životních situací. Ačkoliv v něm všechno skončí pro každého dobře, v opravdovém životě se tak vždy neděje,” nechal se slyšet a naznačil, že je to tak bohužel částečně i s jeho životem.

Bez role a bez manželky

Přestože se jednu dobu mohlo zdát, že se jeho filmová kariéra rozjíždí, dalších větších rolí se Andrej nikdy nedočkal. Proto se profesně ubíral jiným směrem. „Nyní dělám do švýcarských hodinek. Vždy mě natáčení zajímalo. Ale když mi před 17 lety přestaly chodit nabídky, i když jich ještě pár bylo, musel jsem přemýšlet, co dál,” vysvětloval, jak to u něj v současné době po pracovní stránce je.

Smutný je rovněž fakt, že po svém boku charismatický Andrej nemá žádnou partnerku. „Nejsem ženatý, nemohu najít spřízněnou duši. Ale na Kolju jsem se díval téměř se všemi svými dívkami,” dodal na závěr.

