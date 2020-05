Koncert Karla Gotta bez jeho nejbližších? Prý přání Ivany Gottové!

Pro významnou českou výrobní firmu hledáme do týmu nového kolegu/kolegyni na pozici HR Specialista/ka. Hledáme člověka, který je zapálený pro HR/Personalistiku, má rád lidi, těší ho jim vycházet vstříc, nebojí se odpovědné práce. Na této pozici budete zodpovědní za nábor a výběr vhodných kandidátů. Budete komunikovat napříč celou společností a budovat a udržovat vztahy se zaměstnanci. Náplň práce: Nábor a výběr vhodných kandidátů. Komunikace se zaměstnanci napříč společností. Administrativa spojená s HR procesy (spravovat personální systém, připravovat pracovní smlouvy, jejich změny a ukončení). Spolupráce se mzdovou účtárnou. #pkF21

Technika a elektrotechnika - Svářeč v rodinné firmě - jen ranní směna, benefity 24 000 Kč

Máte zájem o zajímavou, motivující práci na ranní směnu? Jste vyučen v technickém, strojním oboru a umíte svařovat metodou CO? Pak se přidejte k fajn týmu v rodinné firmě, která je zaměřena na technologie sušení dřeva a má zákazníky po celém světě. A co bude náplní Vaší práce?: Svařování metodou CO. Práce s výkresovou dokumentací (čtení, výroba produktů dle výkresů). #o3wQ6