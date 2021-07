Sen, kterému nikdo nevěřil: Nedvědi na Strahov přitáhli davy fanoušků

Když se v roce 1996 začaly blížit padesátiny folkového zpěváka Jana Nedvěda, dvojice bratrů začala přemýšlet, jak oslavit tak významné jubileum. Moderátor Petr Novotný přišel s odvážnou myšlenkou a navrhl narozeninový koncert v Praze na Strahově. Jenže tak bláhové myšlence nikdo nevěřil, protože Strahov tehdy dokázaly vyprodat jenom světové megahvězdy jako The Rolling Stones, Pink Floyd nebo Michael Jackson.

Po revoluci každý věděl, že posluchači ztratili zájem o československé hudbeníky a toužili jen po zahraničních zpěvácích. Přesto se Petr Novotný nedal ničím odradit a směle se pustil do příprav akce, kterou si u nás do té doby snad nikdo ani neuměl představit. „Co zvládnou nějací Stones, to umí domácí folkaři taky," tvrdili tehdější organizátoři dojemně roztomilým sloganem.

Pramínek vlasů a Růže z papíru

Zatímco ještě na jaře si všichni klepali na čelo, už v červnu bylo jasné, že koncert "Nedvědi na Strahově" bude platit za událost století. Petr Novotný přišel s geniálním tahem, když ke vstupence rovnou přibalil speciální album. A na Strahov se vydalo neuvěřitelných 70 tisíc lidí. Během večera se na pódiu vystřídalo mnoho dalších hudebníků, mezi kterými nechyběl Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, skupina Spirituál Kvintet nebo Pavol Habera. Bratři Nedvědi pak byli doslova zlatým hřebem večera. A písničky jako Pramínek vlasů, Růže z papíru nebo Holky těžší to maj s nimi zpívaly desetitisíce nadšených fanoušků.

Do toho se mohl pustit jen blázen

Po letech Jan Nedvěd přiznal, že do takové akce se mohl pustit skutečně jen blázen v dobrém slova smyslu jako byl Petr Novotný. „Musel zaplatit neskutečné prostředky předem od instalace veřejných záchodků až po změnu dopravy předem s rizikem, že může přijít pár tisíc lidí. To nikdy nevíte. Bylo to krásné, akce velká, ale myslím si, že je neopakovatelná. Riziko neúspěchu v dnešní době převažuje," uvedl podle Expresu s odstupem let písničkář.

Nedvědova spartakiáda

„Petr, ten nás do toho tlačil na pilu," vzpomínal bratr František Nedvěd v televizním pořadu o přípravách na koncert, který se zapsal do hudební historie. Stejný počet fanoušků dokázali později přilákat jenom Kabáti na pražskou Bílou Horu. Na Madonnu pak přišlo dokonce ještě méně zájemců, zhruba dvaačtyřicet tisíc, přičemž většina z nich ale přijela ze zahraničí.

„Byl jsem první, který říkal: Nedělejte to! Budou nás napadat, osočovat, budou na nás plivat špínu – ale pak jsem si řekl, proč ne?" dodal mladší z bratrské dvojice. Františkovy obavy přitom jen ukazovaly na tehdejší atmosféru, která původně kolem koncertu vznikla. V médiích se běžně objevovaly titulky jako „věční zombie", „nesmrtelní hurvínci" nebo „Nedvědova spartakiáda" odkazující na komunistické sportovní slety, které se konaly na Strahově, a po roce 1989 se jim každý jen vysmíval.

Fotbal ve Wembley dostal přednost

Ani to ale organizátory nedokázalo odvést od jejich velkého snu. Nejdřív u dopravního podniku zařídili, aby ke stadionu jezdily speciální autobusové linky pro diváky. Objednali mobilní toalety, zdravotníky i zpěvníky pro účastníky, kteří by náhodou neuměli všechny texty zpaměti. Jediný zádrhel se objevil kvůli fotbalu, protože 23. června, kdy se měl koncert původně konat, naši hráli památné čtvrtfinále s Portugalskem ve Wembley. Proto se akce uskutečnila už o dva dny dříve.

František měl obrovskou trému

„Když jsem se ráno probudil a vzpomněl si, že jdu na Strahov, tak jsem měl sevřený všechny průchodový cesty, to přijde znovu, až uvidím, jak se plní stadion," popisoval svou trému František Nedvěd. Ten později přiznal, že si koncert ani tolik neužíval a snažil se soustředit na to, aby dobře zahrál před tak velkým publikem. Během generálky se Prahou prohnala bouřka, ale od devíti hodin večer, kdy produkce začala, už šlo všechno hladce přesně tak, jak si Petr Novotný ve svých divokých představách původně přál.

Plány Nedvědů zhatila smrt

Ještě před pár týdny, kdy se bratři Nedvědi po mnoha letech neshod a potíží konečně usmířili, se zdálo, že si spolu snad znovu zahrají. Uvažovali o o2 aréně a živě spřádali plány na další velký koncert. Nic z toho se už ale bohužel nesplní, František před pár dny bohužel zkolaboval a po rychlém převozu do nemocnice zemřel na rakovinu plic. Bylo mu třiasedmdesát let.

Podívejte se na neopakovatelnou atmosféru koncertu Nedvědů na Strahově.

Zdroj: Youtube