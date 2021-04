Konec Ordinace v růžové zahradě: Obchodní tah? Jan Čenský promluvil!

Ačkoliv televize Nova už před pár měsíci oznámila konec seriálu Ordinace v růžové zahradě, spekulace o možném pokračování stále neberou konce! Jan Čenský nyní o konci oblíbeného seriálu konečně promluvil.

Ordinace v růžové zahradě spadá do žánru mýdlových oper a řadí se mezi takzvané nekonečné seriály. Tv Nova seriál nasadila v roce 2005 a o tři roky později získal nový název Ordinace v růžové zahradě 2.

Zpočátku se děj soustředil na soukromou gynekologickou ordinaci ve fiktivním městě Kamenice a následně se rozšířil na celou kamenickou nemocnici, zvláště však oddělením chirurgie, gynekologie, pediatrie, záchranné služby, plastické chirurgie, psychiatrie či interny.

V listopadu loňského roku ale náhle tvůrci oznámili, že Ordinace po patnácti letech skončí. "Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let, a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí," uvedla v listopadu ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.

Zmatky pro diváky, jak to nakonec bude s Ordinací?

Krátce po ohlášení konce oblíbeného seriálu přišel člen štábu s novou informací. "Ordinace bude nakonec pokračovat od září. Momentálně se začíná jednat o smlouvách s největšími hvězdami," uvedl zdroj webu Extra.cz.

Ten naznačil, že Ordinace sice bude pokračovat, možná ale ne na televizních obrazovkách. "Televize se nově rozhodla hodně sázet na Voyo, z něhož má peníze za předplatné. Bude jen pro něj točit seriály, které se v televizi jinak neobjeví. A právě tam se uvažuje i s pokračováním Ordinace," tvrdil ověřený člen štábu.

Nyní divákům zamotal i jeden z hlavních představitelů, herec Jan Čenský.

Doktor David Suchý nenápadně přislíbil Prodloužení seriálu

Jan Čenský, který hraje primáře chirurgie Davida Suchého připravuje fanoušky Ordinace na velké překvapení.

Před pár dny naznačil, že ohlášený konec bylo možná jen dobře promyšlené PR.

"Třeba je to reklamní tah. Jako Olympici, kteří stále hlásí, že je to jejich poslední koncert, ale nakonec zase vyprodají stadiony. Ale řekl jsem před časem, že to národ nepřežije, a teď možná dochází na má slova. Vždyť se na Ordinaci dívá milion diváků, to by měli ekonomové na Nově zbystřit," prozradil herec v rozhovoru pro Expres.

Čenský na závěr dodal velice tajemnou větu: "V červnu diváky čeká velké překvapení!" Znamená to snad, že tvůrci oznámí další prodloužení seriálu? Na to si fanoušci budou muset ještě počkat…