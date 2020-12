Konec světa? Nastane již tuto neděli, došlo k chybnému výpočtu!

"Za 268 let, co se používá gregoriánský kalendář, tedy od roku 1752 do roku 2020, se každý rok vytratilo 11 dní" vysvětloval Paolo Tagaloguin svou teorii sledujícím na sociálních sítích!

Dle výpočtů vědce by to mělo vycházet celkem na 2948 dní a když tento počet vydělil 365-ti dny, vyšlo mu, že se s původní teorií sekl o osm let. Nové datum zkázy podle Tagaloguina 21.06.2020, tedy tuto neděli!

Po svém odvážném tvrzení si ale vědec zrušil veškeré sociální sítě a za záhadných okolností "zmizel" z on-line prostoru. Zda se předpověď Tagaloguina vyplní, se dozvíme již za pár dní. Doufejme ale, že se jedná jen o další z mnoha planých poplachů…