Kordula Stropnická všechny zaskočila: Z brýlaté cácorky je dnes půvabná slečna

Zdroj: Profimedia

Kordula Stropnická, dcera Veroniky Žilkové a Martina Stropnického, se na veřejnosti ukazuje jen zřídkakdy. Není ani nijak zvlášť aktivní na sociálních sítích, a tak si jen málokdo uvědomoval, v jak krásnou slečnu vyrostla. Když pak Kordulu vzala její maminka s sebou na karlovarský filmový festival, všem spadla brada.

Veronika Žilková s sebou měla letos na filmovém festivalu v Karlových Varech půvabný doprovod, který jí dělala její dcera Kordula Stropnická. Šestnáctiletá kráska si získala obrovskou pozornost. Na veřejnosti se objevuje jen výjimečně a její sociální sítě zejí prázdnotou, takže až během její účasti na festivalu mohli všichni obdivovat, jak se Kordula v průběhu let změnila. A nutno říct, že vyrostla skutečně do krásy.

Modelkou být nechce

Při pohledu na Kordulu Stropnickou by leckoho napadlo, že by se mohla z fleku živit modelkou. O tom ale kráska nechce slyšet. „Já si najdu něco svého,” odpovídala na dotaz Blesku a zároveň dodala, že netouží ani po tom být herečkou.

Kordula s maminkou měly ve Varech nabitý program, pobyt v lázeňském městě a účast na festivalu si ale užívaly dosyta. Vyrazily spolu také do kina na snímek Zapomenuté světlo z roku 1996, který se dočkal digitálně upravené verze. Hlavní roli v něm ztvárňují Bolek Polívka a Veronika Žilková. Kordula přiznala, že to bylo vůbec poprvé, co viděla svou maminku ve filmu. „Moc se mi to líbilo, a dokonce jsem plakala na konci,” svěřila se Kordula.

Studium je nejdůležitější

Kordula Stropnická se v minulosti věnovala hlavně tanci. Vyzkoušela si ale i herectví, když se v roce 2016 objevila před kamerou ve filmu Jak se zbavit nevěsty. Žádná zábava to ale nebyla. Kordula tenkrát na nabídku kývla podle eXtra.cz jen proto, že si chtěla vydělat na poníka.

V současné době je pro ni na prvním místě hlavně studium a do světa šoubyznysu se zkrátka nehrne. V tom ji její rodina pochopitelně velmi podporuje, a to včetně její sestry Agáty Hanychové. „Já bych byla ráda, kdyby studovala a na tohle by se vykašlala. Kordula má možnost v Izraeli studovat mezinárodní školu, a to je určitě lepší než dělat přiblblou modelku v České republice,” řekla před časem Agáta v rozhovoru pro zmíněnou redakci.