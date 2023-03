Kordula Stropnická rozvodem rodičů trpí: S otcem zpřetrhala veškeré vazby

Zdroj: Profimedia

Kordula Stropnická se od rozchodu svých rodičů neviděla se svým otcem Martinem Stropnickým. Dospívající kráska má tak aktuálně oporu hlavně ve své mamince Veronice Žilkové, která věřila, že jí vztah na dálku s velvyslancem vydrží. Nakonec ale vstoupila Stropnickému do života nová žena a manželství ze dne na den ukončil e-mailem.

Veronika Žilková a Martin Stropnický žili poslední roky odděleně, jelikož bývalý herec odjel kvůli práci velvyslance do Izraele. Herečka se loni už těšila z toho, že se pobyt jejího muže pomalu chýlí ke konci a brzy budou opět spolu žít v Čechách jako kompletní rodina.

"Můj muž je v Izraeli a ještě tam rok bude. Takže jsem teď doma vlastně za dva. Je mi to líto, na podzim mi propadly dvě letenky, plánovala jsem za ním letět. Přes noc se však tehdy změnila opatření. Těším se na léto, až přijede. Navzdory bulváru a tomu, co se píše, máme hezký vztah," chlubila se minulý rok Žilková iDnesu.

Tehdy herečka netušila, že jí brzy manžel vrazí po letech kudlu do zad. Stropnický se v cizině zakoukal do o generace mladší kolegyně a Žilkové do Čech poslal e-mail, ve kterém jí oznámil rozchod. Od té doby mají mezi sebou manželé vztah na bodu mrazu a celá situace se bohužel podepsala i na jejich dceři Kordule Stropnické, která s otcem nemá prakticky žádný kontakt.

S otcem se neviděla přes rok

"Rozvod je pozastaven, protože neproběhl soud o výši výživného. A nevím, proč se manžel nechce domluvit. Z mé strany tam nejsou žádné požadavky, je to normálně vypočítané z výše platu a z toho, že otec ze zákona má dorovnat životní úroveň dítěte podle té své," svěřila se Veronika Žilková Blesku s tím, že Kordula svého tátu neviděla rok.

"Rok se neviděli, a jak jsme se s dcerou z televize dozvěděly, manžel dostane další velvyslanectví, takže se situace další čtyři roky asi nezmění," dodala herečka. Žilková mimo jiné zmínila, že dovršením osmnáctého roku bude její nejmladší dcera nejspíš sama žádat soudy o vyplacení alimentů.

"Kordulce bude v září osmnáct, takže od září už si soudy povede sama," uzavřela. Ačkoliv byla známá herečka nejprve z rozpadu manželství na dně, do života jí vstoupil nový muž. Žilková už nějakou dobu randí s muzikantem Josefem Holomáčem a vypadá to, že i díky němu celou situaci zvládá s úsměvem.

Žilková s dcerou Kordulou byly za Stropnickým naposledy loni v březnu, pak velvyslanec oznámil konec manželství