Kordula Stropnická nemá nouzi o nápadníky, lásku už ale našla

Zdroj: Profimedia

Kordula Stropnická bezpochyby vyrostla v půvabnou mladou dámu a o nápadníky rozhodně nemá nouzi. Na sociálních sítích její krásu opěvuje celá řada mužů, ti mají ale smůlu. Srdce dcery Veroniky Žilkové a Martina Stropnického totiž už někomu patří.

Kordula Stropnická se dlouhá léta skrývala a pozornost veřejnosti nijak nevyhledávala. To se pak změnilo v Karlových Varech na filmovém festivalu, kam letos v červenci dorazila s maminkou. Ochotně pózovala fotografům a nebála se ani poskytovat rozhovory. Sama Veronika Žilková pak na sociální síti dceru chválila za to, jak bravurně vstup do společenského světa zvládla.

O obdivovatele nemá nouzi

Krásná Kordula má spoustu příznivců, kteří jí své sympatie na sociálních sítích dávají dostatečně najevo. Pod jediným příspěvkem na jejím Instagramu se okamžitě po zveřejnění začaly objevovat srdíčka a komplimenty od mnoha mužů, kteří by jistě stáli o to, aby mohli čerstvě sedmnáctiletou krásku pozvat na rande. Na to ale mohou zapomenout. Srdce Korduly Stropnické už totiž má majitele.

Vztah propálila její sestra

Navzdory tomu, že se Kordula Stropnická začala objevovat ve společnosti, své soukromí si nadále střeží. A není proto divu, že do světa nijak nevykřikovala, že má po svém boku partnera. To za ni udělala až její sestra Agáta Hanychová.

Ta se se svými sledujícími o novinku podělila v živém vysílání na svém Instagramu, když řekla, že jí volal Kordulin přítel. „Ne! Vůbec! Ticho, ty jsi hrozná,” zasáhla rychle Veronika Žilková a dala dceři jasně najevo, že prozradila něco, co neměla. „Já jsem neřekla jeho jméno. Tak její píp, jestli bych jim píp nesehnala lístky na nějaký píp koncert. A co jsem řekla?” smála se Agáta, zatímco Žilkové se vyzrazení vztahu její nejmladší dcery tak úplně nelíbilo.