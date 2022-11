Luxusní auta a outfity za desítky tisíc: Přítel od Korduly Stropnické nouzi nemá

Zdroj: Profimedia

Kordula Stropnická si uměla vybrat. Dcera Veroniky Žilkové sbalila chlapce, který rozhodně nemá hluboko do kapsy. Damien se chlubí značkovým oblečením za desítky tisíc korun a na TikToku se mladík ve volném čase prohání hned několika luxusními vozy.

O tom, že je Kordula Stropnická po uši zamilovaná, informovala jako první její slavná sestra Agáta Hanychová. Influencerka se tehdy prořekla v živém vysílání na Instagramu.

Mladší dcera Veroniky Žilkové se poté rozhodla svého přítele vyvést do společnosti a po jeho boku dorazila na zápas Clash of the stars.

Damien si oblékl outfit složený ze světově známých značek, za který dal několik desítek tisíc korun. Na luxus je ovšem mládenec evidentně zvyklý, což dokazují i příspěvky z jeho sociálních sítí.

Luxusní káry a striptýzové bary

Nový přítel Korduly Stropnické se na TikToku pravidelně chlubí svým přepychovým životním stylem.

Damien se například ve videích na TikToku prohání v SUV Lamborghini Urus s osmiválcovým motorem a výkonem 650 koní. Základní model tohoto vozu začíná zhruba na pěti milionech korun. Další luxusní vůz, který má Damien na své sociální síti, je Chevrolet Corvette C7, který vyjde v základním vybavení na cca milion a půl. V drahých vozech pak mladík provádí riskantní jízdy až 300 km/h.

Zda auta patří příteli Korduly Stropnické nebo jeho rodičům či někomu z kamarádů, není jisté, ale je vidět, že nouzí mladík rozhodně netrpí. Kromě jízdy v drahých autech vystavuje na odiv svůj styl života, kde nechybí návštěvy striptýzových klubů nebo hraní golfu.

Kordula Stropnická si přítele dobře vybrala

Zdroj: Sociální sítě