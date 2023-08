Kořínková si prožila peklo, alkohol ji připravil o střechu nad hlavou

Zdroj: Profimedia

Lenka Kořínková měla našlápnuto na úspěšnou kariéru herečky. Jako mladá dostávala jednu roli za druhou. Diváci si ji nejvíce pamatují jako plachou Marušku z Holek z porcelánu nebo náruživou Klárku z Léta z kovbojem. Její životní karamboly s ní ale zamávaly natolik, že si našla útěchu v alkoholu a to byl začátek konce. Se svým největším démonem bojovala dlouho, než se jí podařilo dostat se zpátky na výsluní.

Lenka Kořínková pochází z umělecké rodiny, a tak její životní kroky byly celkem jasné. Studovala na hudebním oddělení pražské konzervatoře a posléze se uchýlila do Divadla Semafor a nebo také do Divadla E. F. Buriana. Vzhledem k jejímu živému temperamentu a extravagantnímu působení byla obsazována do rolí výrazných dívek.

Jistě k tomu přispělo i její bujné poprsí. Mohli jste ji spatřit třeba v Holkách z porcelánu, Létu s kovbojem, ale také v Básnících, kde ztvárnila svůdnou lesní pannu, Zdejší hraní jí ale zřejmě bylo málo, a tak chtěla vyzkoušet štěstí v Austrálii, kam emigrovala.

Emigrace jí štěstí nepřinesla

Tam odjela se svým mužem Karlem Klusákem. Místo vysněných rolí jí ale čekala práce za kasou, protože občas věci prostě nevyjdou tak, jak si přejeme. Po revoluci se rozhodla vrátit, ale jakoby ztratila veškerou chuť do života. Její manželství navíc bylo v troskách. Kořínková následně propadla alkoholu, kterým léčila své deprese. Česko tehdy obletěly fotografie, jak se namol válí ve škarpě. Nikde navíc neměla hlášené bydliště a byla tak oficiálně bezdomovkyní. Léčbě na psychiatrii se nedalo vyhnout.

„A to je špatně? Když to skončí ve škarpě?“ tázala se v talkshow Zuzany Bubílkové Koho čas vzal. „Myslíte, že budu vyprávět, s čím jsem přestala, nebo nepřestala? To je moje věc. Nebudu národu neustále vysvětlovat, jestli jsem se válela ve škarpě. Je ostuda lidí, že dovolí, aby se to prezentovalo. Nebudu jako čeští herci, o kterých někdo napíše, že se ožrali, a oni si nasypou popel na hlavu. Já si můžu chlastat, jak chci, a co je komu do toho?“ hlásala ještě před tím, než začalo hrozit, že jí zbaví svéprávnosti.

Léčba z ní udělala novou Lenku

Po propuštění z léčebny herečka začala psát knížky o hubnutí a věnovat se svým koníčkům. Následně se zamilovala do o sedmnáct let mladšího fotografa Davida Holase, kterého si dokonce vzala. Po svatbě odcestovali do USA, ale ani podruhé se jí v zahraničí nepoštěstilo.

Po opětovném návratu domů pár přiznal krizi a rozvedl se. Herečka tentokrát upustila od psaní knih o dělené stravě a začala pro změnu profesionálně vyučovat angličtinu. Od té doby je údajně spokojená a má svůj život zase v rukou. Zároveň je to poslední informace, která je o ní známa.

Zdroje: Talkshow Koho čas vzal, Prima Ženy