Koronavirus a české celebrity! Šebrle v karanténě, je důvod k panice?

Před pár dny se k situaci ohledně koronaviru vyjádřila i Nikol Štíbrová. "Víme h**no co se děje, zavírají se školy, lidé jsou v karanténě. Vadí mi, jak se furt smějeme lidem, který si dělají zásoby potravin. Třeba mají doma děti a neví, co bude, tak si nakoupí nějaký potraviny navíc. No a co, ať si to každý řeší, jak chce," vyjádřila se Štíbrová na svém Instagramu.

Nikol se chtěla zastat lidí, kteří virus nepodceňují a tvrdí, že horší je posmívání těch, kteří nemoc zlehčují a nemají pro druhou skupinu pochopení.

Štíbrová evidentně patří spíše do skeptické části obyvatel trpícími obavami z koronaviru. To zpěvačka Olga Lounová má zcela jiný pohled na věc, ačkoliv také není zcela bez starostí!