Koronavirus a příznaky u seniorů! Kdy začít vyšilovat?

Strach o naše babičky a dědečky, či rodiče, je skutečně oprávněný. Koronavirus totiž reaguje zcela jinak na mladé jedince a na pacienty v důchodovém věku!

Proto je důležité, pokud možno eliminovat návštěvy svých nejbližších, a skutečně dodržovat karanténu! Jen díky tomu se může podařit zastavit šíření!

Prvním a nejvíce jasným náznakem, že je člověk nakažený, je teplota nad 38 stupňů. Ta bývá u všech, bez ohledu na věk a skutečně jedním z hlavních příznaků. To ale není vše, co by jste měli u sebe či svých příbuzných řešit!