Zrcadlo beznaděje: Sestra viděla hrůzy koronaviru tváří v tvář. Její slova děsí!

Panika lidí v Číně je naprosto oprávněná. Počet nakažených tam přesáhl už 30 tisíc a smrtelných obětí je více než 600. V provincii Chu-pej, kam spadá i město Wu-chan se staví nové nemocnice, jelikož ty stávající jsou přeplněné. Lékaři jsou společně se sestrami jedinou nadějí na uzdravení a stávají se tak pro ostatní každodenními hrdiny.

Čínská sestra Yao se rozhodla popsat, jak to nyní v nemocnici chodí. Yao pracuje na klinice v provincii Hubei, ve městě Xiangyang. Odebírá vzorky krve a zkoumá, zda v nich není koronavirus. Před vypuknutím epidemie chtěla jet Yao do Kantonu, kde má celou rodinu a strávit s ní Nový rok. To se ale nestalo.