Léčitel tvrdí, že zná pravý lék na koronavirus, ministerstvo se ohradilo

Jaroslava Duška si lidé pamatují ze seriálu Pustina. On je ale daleko raději v divadle, kde si do pořadu Duše K zde své kamarády, kteří se ve většině případů zaobírají esoterikou. Nebylo tomu jinak ani u nejnovějšího dílu, kde vystoupil léčitel Milan Calábek.

Ten tvrdí, že zná lék na koronavirus. Má to být antabus. „Ráno si vezmeš antabus, odpoledne nebo k večeru glukonát měďnatý, případně zinečnatý. Tato látka působí na jeden bod, na nakaženou buňku, která spáchá sebevraždu. Virus v ní zanikne, nemůže se replikovat. To je jeden ze způsobů, jak by se šlo s virem vyrovnat. Kdyby jim to lékař předepsal, během pěti dnů by se vidělo, že virus tam není,“ řekl Calábek.