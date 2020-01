Koronavirus zabil 17 lidí: Příznaky připomínají chřipku a pak přijde smrt

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 28 000 Kč

Zámečníci strojů Zámečník - obsluha svařovacího robota. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pro posílení našeho týmu hledáme šikovného a samostatného uchazeče/uchazečku na pozici "Zámečník"., Co bude Vaší pracovní náplní:, " Obsluha svařovacího robota, Co od Vás očekáváme:, " , " Svářečský průkaz CO2 nutný, " Chuť do práce, " Samostatnost, spolehlivost a pečlivost, " Schopnost učit se novým věcem, , Co Vám nabízíme?, " Základní mzda od 28.000, " Dvousměnný provoz, " Smlouvu na HPP na dobu neurčitou, " Dotované obědy, " 4 týdnů dovolené, " Stabilní pracovní místo. Pracoviště: , . Informace: , .