Roušky se staly módním trendem: Přehlídka nejšílenějších modelů

Obrovská vlna solidarity se zvedla poté, co se světem začal šířit koronavirus. Od vládou vyhlášené karantény nesmí nikdo ven bez roušky. Je jich však nedostatek, což představuje velký problém. Pod heslem „šije celé Česko“ tuhle nepostradatelnou pomůcku vyrábí mnohdy bez nároku na honorář opravdu téměř každý. A někdo přitom dbá i na styl.

#rouskanenihanba. Tak přesně tenhle hashtag lze vidět na sociální sítí čím dál častěji. Do boje proti nedostatku roušek se v době pandemie koronaviru pustil téměř každý. Jedná se o návrháře, celebrity a nebo běžné občany, kteří si dobře uvědomují, v jak závažné situaci se právě nacházíme.

Pomoci může každý, kdo má doma šicí stroj. „Od rána opět za strojem. Slíbil jsem dodání roušek do předních linií - do zdravotnictví - tedy lidem, kteří přichází většinu dne do styku s potencionálně nakaženými a upřímně - výroba pro ně se zdá být nekonečná. I když dělám co můžu a s šitím nějaký ten rok zkušeností mám, tak mi asi každý kdo také šije aktuálně roušky potvrdíte, že není možné jich ručně vyrobit více jak pár desítek za den,“ svěřuje se na svém Instagramu návrhář Pavel Berky, který je účastníkem soutěže MasterChef Česko. Vaření nyní odložil na druhou kolej.

Nutno podotknout, že jeho roušky jsou krásné. Čechům na stylu totiž záleží. Na ulici, pokud se na ni dostanete, vidíte někdy skutečně umělecká díla. Puntíky, proužky i duhové barvy, až přechází zrak. Nepříjemné období si tím chce leckdo zpříjemnit.

Roušek je zoufalý nedostatek!

Za stroj pravidelně zasedá i návrhářka Kateřina Geislerová. „Hřeje mě, udivuje i děsí zároveň že za 2 dny jsme zorganizovali výrobu 15000 roušek (a pokračujeme) pro ty, kteří pro nás dělají dnes až nadlidské výkony, nemají roušky a jsou vděčný. I za pouhých 10 roušek? V nemocnicích, porodnicích, hospicech, jipkách a i pro lidi, kteří na tuto situaci prostě nebyli připraveni,“ píše na sociální síti Geislerová.

Pozadu není ani společnost Odivi. „Všem děkujeme za obrovský zájem o roušky. Zájemců je ale opravdu mnoho, proto se snažíme upřednostnit naléhavé případy, jako jsou např. vážně nemocní, nemocnice nebo jiné rizikové skupiny. V případě, že pro vás výroba roušky od nás není nezbytně nutná a dokážete si třeba podle našeho návodu v IGtv vyrobit roušku z trička, moc nám i ostatním pomůžete,“ vzkazují.

Dobré srdce prokázalo také Muzeum umění a designu v Benešově, kde se dobrovolníci snad předhánějí, kdo rozdá roušek víc. „Dobrovolníci v našem městě již ušili a rozdali přes 600 roušek. Potřebují další lidi do party, materiál nebo pomoc s distribucí roušek potřebným. Nechcete se přidat?“ lákají vás na svém facebookovém profilu a odkazují na stránku Šijeme společně pro Benešovsko, kde se dozvíte podrobnosti.

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě

Na snímcích zaměstnanců v rouškách je vidět, že ani jim není móda ukradená. „Buďte v tom spolu s námi! Nepodceňujte vážnost situace a chraňte sebe i ostatní,“ hlásají. Stejně k závažné situaci přistupují i Jitka a Matouš. Pod značkou Bodline normálně šijí kabelky z hovězí kůže.

V současné době ale dávají přednost šití stylových roušek. „Noste roušky, smějte se i když to nikdo nevidí a mějte se rádi! Brzy přidáme i návod na šití roušek, který vyrábíme my, dvojité s kapsou na extra filtr. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě,“ uvádí na svých stránkách stokrát vyřčené rčení.

Za zmínku pochopitelně stojí i celebrity a vůbec influenceři. Jsou jich stovky. Namátkou Iva Pazderková, Veronika Arichteva, Ester Geislerová, Leoš Mareš, nebo Libor Bouček.

Dále pak Agáta Prachařová, Lucie Šafářová, Karel Zima, Tomáš Plekanec či Eva Burešová. Ne všichni sice roušky šijí, ale rozhodně k jejich nošení nabádají a to se cení.