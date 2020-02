Lékaři spí na židlích, lidé se hroutí: Čínská sestra popsala boj s koronavirem

Čínská sestra Yao se rozhodla popsat, jak to nyní v nemocnici chodí. Yao pracuje na klinice v provincii Hubei, ve městě Xiangyang. Odebírá vzorky krve a zkoumá, zda v nich není koronavirus. Před vypuknutím epidemie chtěla jet Yao do Kantonu, kde má celou rodinu a strávit s ní Nový rok. To se ale nestalo.