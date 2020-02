Koronavirus v Čechách! Jak si vyrobit roušku? Čeho se obávat a co jsou mýty?

Koronavirus je strašákem pro celou planetu. Poslední týdny je tato nemoc nejdiskutovanější téma ve všech zemích světa. Jaké jsou však mýty a pověry? Jak si vyrobit doma roušku a je to dobrý nápad? A co nás skutečně ochrání a co nikoliv? Dozvíte se v článku!