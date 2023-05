Smrtka, Meghan Markle i dvojnice na korunovaci: Konspirátoři mají jasno

Zdroj: Profimedia

Meghan Markle tak moc chtěla být na korunovaci krále Karla III., ale za každou cenu se toužila vyhnout pozornosti médií, že se ceremoniálu zúčastnila v přestrojení. Alespoň to tvrdí několik lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se Meghan korunovace zúčastnila. A věří i v návštěvu smrtky.

Korunovace krále Karla III. a jeho manželky Camilly Bowles byla pochopitelně ostře sledovanou událostí, přičemž se někteří z diváků zaměřovali na nejrůznější detaily a hledali v nich víc, než bylo třeba. Ihned během korunovace tak začala vznikat celá řada konspiračních teorií, přičemž některé z nich sahají až za hranici zdravého rozumu.

Meghan Markle hostem korunovace

Princ Harry podle oficiálních zpráv dorazil na korunovaci sám a svou manželku Meghan Markle nechal doma v Kalifornii. Jenže se někteří domnívají, že Meghan na korunovaci rovněž byla. Akorát v přestrojení za postaršího muže. Tím byl ovšem hudebník Karl Jenkins. Někteří si ale stojí za svým. „Meghan, nás neobelstíš,” napsal k fotografii muzikanta jeden z fanoušků britské královské rodiny na Twitteru.

Smrt číhá za dveřmi

Po korunovaci se internetem začalo šířit také video, na kterém je před Westminsterským opatstvím zachycen člověk oděný v černé kápi. Záznam působí poměrně nepříjemným dojmem a část diváků nabyla dojmu, že jde o smrtku. Redakci magazínu Newsweek se pak podařilo spojit přímo se zaměstnanci opatství, kteří oznámili, že rozhodně nešlo o smrtku, ale o pracovníka opatství, který je vždy přítomný během náboženských ceremoniálů.

Zdroj: Youtube

Náhradní Camilly

Co ještě neuniklo pozornosti diváků, byly dvě dámy, které na korunovaci doprovázely královnu Camillu. Ty totiž byly velmi podobně oděny jako sama královna, kromě toho se jí ale také velmi podobaly. Jak uvádí web New York Post, někteří lidé se domnívali, že jde o náhradnice Camilly, které by byly použity v případě, kdyby se Camille něco stalo.

Roboti, upíři i vražda

Zdaleka to však není poprvé, co se v souvislosti s britskou královskou rodinou skloňují nejrůznější konspirační teorie. Podle webu Yahoo! například někteří lidé tvrdili, že jsou členové britské královské rodiny upíři, a proto se dožívají velmi vysokého věku. Jiní lidé si zase stáli za tím, že Meghan Markle není člověk, ale je robot, a donekonečna se hovořilo o tom, že byla princezna Diana zavražděna právě britskou monarchií. Konspiračních teorií bylo ale daleko více.