Vzala si režiséra: Kostková prozradila, jak jí to usnadnilo práci herečky

Tereza Kostková je snad jediná, které se koronavirová krize pracovně nedotkla. Zaměstnaná je totiž stále, byť prací o domácnost nebo péčí o syna, kterou si užívá. Kostková totiž nikdy neztrácí optimismus. Jak to jen dělá?

Do Show Jana Krause dorazila herečka a moderátorka Tereza Kostková, o které Kraus prozradil, že je podruhé vdaná a podruhé za režiséra. Ona to okomentovala s úsměvem a s tím, že je to náhoda.

„Nepotkáváme nikoho jiného než kolegy herce, které už známe, nebo kolegy režiséry, které už známe, a je pravda, že já jsem Jakuba ještě neznala. A když jsem ho poznala, pochopila jsem, jakou škodu jsem udělala, že jsem ho neznala.“ Vzápětí pak zcela odmítla stín jakéhokoli podezření, že by jí coby herečce ze vztahu s režisérem plynuly výhody.

„Tak to možná bývalo, když byly pevné soubory, ve kterých byl nějaký režisér, a mohlo možná hrát roli, koho obsadí, ale dnes je to úplně jinak. Většinou obsazuje šéf toho divadla režiséra i herce. Takže nás dalo dohromady skutečně jen to divadlo.“

Herečky se krize nedotkla, zaměstnala se jinými věcmi

Protože od hraní má nyní, stejně jako ostatní herci, vynucenou pauzu, věnuje se Tereza aktuálně především práci v rozhlase. „To je jediné, co nám zůstalo, a já jsem za to strašně ráda. My máme ovšem hosta vždy odsunutého v jiné místnosti a vidíme se přes obrazovku,“ popisuje a dodává, že se musí pravidelně testovat na covid.

„Mám doma plivací test, který vypadá podobně jako těhotenský.“ I když jí odpadla spousta herecké práce, cítí se prý stále vytížená. „Naskočila nám tam spousta nových věcí, například ve škole nebo domácnost. Já mám pořád co dělat, pořád čeká něco ve frontě, že když mi něco z jakéhokoli důvodu odpadne, tak mám hned co dělat.“

Být ženou v domácnosti si užívá

Kupodivu ji to ale baví a dobou se necítí ani v nejmenším rozkolísaná. „Ráno začínám tím, co na mě volá, a to je pokaždé něco jiného,“ vysvětlila herečka, „někdy je to bábovka, která volá: upeč mě, jindy kytička: zalej mě, jindy had: zavlaž mě.“

Není to pro ni jen práce v domácnosti, ale z mytí hrnců se podle ní při troše fantazie stává filozofie… „V tom je všechno. Dáte jar, a je v tom chemie, drhnete a je v tom fyzika. Je v tom všechno,“ řekla tajemně, ale se smíchem Kostková.