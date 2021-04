Vojta Kotek si v novém filmu zahraje s bývalkou, co na to jeho nová přítelkyně?

Vojta Kotek je asi jediný z herců, který si pandemii koronaviru užívá nebo spíše tu možnost odtrhnout se od hereckého světa. Teď už se do něj postupně navrací. Momentálně začíná natáčet film Betlémské světlo, kde se potká se svou bývalou přítelkyní Terezou Rambou. To by mohlo s jeho současným vztahem pěkně otřást.

Kotek byl upřímně rád, že se od hereckého světa na chvíli vzdálil. „Musím říct, že když byla loni na jaře čísla nakažených celkem nízká a nikdo z mého okolí ještě covid neprodělal, tak jsem si karanténu opravdu docela užíval,“ svěřil se herec v rozhovoru pro aktuálně.cz.

V době pandemie ho lidé přestali žádat o společné snímky a Kotek se cítil více anonymně. „Byl jsem rád, že se můžu od reality hereckého světa na chvíli odtrhnout a dostat se k bazálním hodnotám. Líbilo se mi, že ven můžu jít jedině s rouškou, protože mě pak lidi na ulici tolik nepoznávali,“ svěřil se Kotek.

„Kvůli omezování sociálních kontaktů najednou nikoho ani nenapadlo, aby si se mnou dělal selfíčka.“ doplnil. V současné době se už do hereckého světa pomalu navrací.

Roli v Betlémském světle zkrátka nemohl odmítnout

Jan Svěrák začíná točit povídky svého otce Zdeňka Svěráka s názvem Betlémské světlo a na zkoušky pozval právě Kotka. „Táta se Zdeňkem Svěrákem roky působil v Divadle Járy Cimrmana, já tam už deset let hraju taky a v podstatě jsem na té scéně vyrostl,“ vysvětlil.

Šestašedesátiletý Václav Kotek zahynul v roce 2019 ve svém domě, když omylem upadl ze schodů a zlomil si vaz. Odmalička Vojtu k herectví vedl.

„Pochopil jsem tam, že herectví je to, co chci v životě dělat. Když mě tím pádem Honza na roli nakonec vybral, věděl jsem, že by na mě byl táta pyšný, a musel jsem to vzít, i když už jsem předtím kývl na Wericha a Marii Terezii,“ pokračoval.

V připravovaném filmu hraje se svojí starou láskou

„Navíc v Betlémském světle budu hrát s Terezkou (Rambou), kterou jsem Zdeňkovi kdysi v divadle představil jako svou přítelkyni. To, že se ve filmu zase všichni potkáme, pro mě hodně znamená,“ prozradil Kotek, který má v současné době nejspíš novou známost.

S tou byl načapán při ranním běhu. Zda se jedná o novou lásku, odmítl prozradit. Dle jeho zmatečného projevu to však vypadá, že spíše ano. „Já jsem čekal, kdy tam zabrousíte… To ale není moje trenérka. Néé, to je… Já bych to skutečně nerad takhle rozebíral… Nevím, proč bych měl,“ řekl v pořadu Showtime na CNN Prima News.

Pokud je jeho nová přítelkyně, je otázkou, jak se jí bude líbit, že v Betlémském světle Kotek bude hrát s tou starou. Tajemná běžkyně se však veřejně nevyjadřuje, takže odpověď můžeme jen hádat.

Natáčení filmu Betlémské světlo začalo

Zdroj: Youtube