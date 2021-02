Koukalová o rozvodu a čerstvém vztahu: Poznávám spoustu nových věcí, mám volnost

Gabriela Koukalová měla poslední tři roky zlomové. Poté, co se rozhodla seknout s vrcholovým sportem, se rozvedla, našla si novou lásku a aby toho nebylo málo, vrhla se na moderování. Život se bývalé biatlonistce otočil o 180 stupňů. Otázkou zůstává, jak to všechno zvládla přestát.

V talkshow 7 pádů Honzy Dědka se svěřila, jak zvládla přežít rozvod i konec kariéry. „Ukončit sportovní kariéru bylo asi to nejtěžší, co jsem v životě zažila. Najít se v něčem jiném, je pro většinu sportovců velmi těžké. Vrcholový sport vyžaduje veškerý čas člověka a izolace od lidí. Proto pro mě lockdown není tak velká změna,“ přiznává Koukalová.

„Těšila jsem se na konec kariéry, měla jsem radost, že můžu jít ven a nikdo mě u toho nekontroluje, nikdo se neptá, kdy se vrátím. Byla to najednou obrovská volnost, kterou jsem předtím 26 let neměla,“ dodává bývalá biatlonistka.

Volná se nyní cítí i v osobním životě. Rozvod s badmintonistou Petrem Koukalem sice oplakala, ale i na něm dokázala najít něco pozitivního.

Rozvod by Koukalová nikomu nepřála

„Rozvod bych nikomu nepřála, příjemné to není. Ale nejde o život. Jediná pozitivní věc je, že mi od té doby všichni říkají, že mi to hrozně sluší. Možná si říkají, že jsem asi smutná, tak mě pochválí. Ale já si po rozvodu nemůžu stěžovat. Poznávám spoustu nových věcí, mám pracovní výzvy,“ říká s úsměvem Gábina, která se našla v nové profesi moderátorky.

Život mimo sport, zvlášť pak ten v showbyznysu, jí přinesl i rozčarování. „Žila jsem v tom, že člověk by měl říkat pravdu. A pak jsem zjistila, že fair play se hraje ve sportu, ale ne v životě. Poslední tři roky se učím. Jsou to krásné roky, ale nejsou jednoduché,“ dodává Koukalová.

S novým partnerem už sdílí domácnost

V současné době jí případné životní těžkosti pomáhá překonat její nový partner, se kterým dokonce bydlí. Než jejich vztah přerostl v lásku, byli přátelé.

„My se známe už několik let, protože jsme spolu byli hodně blízcí přátelé. Jmenuje se Miloš a je to člověk, který mnoho let pracoval v gastronomii, jeho rodina má i několik podniků,“ řekla Gabriela v pořadu Showtime.



„Je to typ muže, který mě nechce jakkoliv předělávat. Respektuje mě se všemi chybami. S tím, jaká jsem, což je obrovsky osvobozující. Umí dobře naslouchat a je velmi pozorný. Miloš taky dobře vaří a já miluju jídlo, tím si mě hodně získal,“ prozradila Koukalová, čím ji okouzlil.

Zdroj: TV Prima