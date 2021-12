Kovácsová byla vytrvalá: Karlu Gottovi byla nablízku, i když dal přednost jiné

Zdroj: Profimedia

Jejich vztah trval dlouhých deset let, po rozchodu ovšem zůstali i přes skutečnosti, které by jen málokterá žena dokázala tolerovat, nadále přáteli. I s odstupem času to vypadá, že chtěla Alice Kovácsová zůstat Karlu Gottovi nablízku, neboť doufala, že dá nakonec před všemi ostatními ženami přednost právě jí. Tak se ale nikdy nestalo. Dlouholeté přátelství pak nakonec za velmi zvláštních okolností vyhořelo.

Karel Gott měl během svého života tisíce fanynek, které toužily potom získat jeho srdce. Než se ale usadil po boku své manželky Ivany, byl pro ženy takřka nedostupný. Nechtěl se vázat a rád si užíval svou svobodu. Přesto mnohé ženy zkoušely své štěstí s vidinou, že možná právě ony budou těmi, kterým se podaří dovést zpěváka až před svatební oltář. A jednou z nich možná byla i Alice Kovácsová. Ta se s Karel Gottem seznámila už v roce 1982. Tehdy sedmnáctiletá Alice si sehnala přes otce své kamarádky číslo na Mistra a rovnou mu zavolala. V pozdějším rozhovoru pro Blesk pak Kovácsová přiznala, že si dokonce dodnes Gottovo číslo pamatuje.

Dala mu to, co žádná jiná ne

Na první telefonát s Alicí Kovácsovou vzpomínal ve své knize Když milenky pláčou i sám Mistr. „Přijeďte ke mně domů, upeču vám něco dobrého!” řekla Kovácsová Gottovi do sluchátka. „Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu,” vyprávěl v knize zpěvák.

S žádnou jinou ženou přitom Karel Gott kromě Ivany takovou dobu nevydržel. Nabízí se tedy otázka, čím jej Alice natolik okouzlila. „Možná to bylo mimo jiné proto, že jsem se ho nikdy na nic neptala, po ničem nepátrala, respektovala jeho uměleckou duši a hlavně po něm nikdy nic nechtěla,” řekla pro zmíněnou redakci sama Alice. Šlo přitom o to, že se Gott během vztahu s Kovácsovou vídal i dalšími ženami, byla to ale právě jeho velká obdivovatelka, ke komu se vždy vracel. Vztahu byl konec ve chvíli, kdy zpěvák začal chovat city k Martině Zbořilové, pozdější manželce režiséra Miloše Formana.

Snesla všechno

„Naše přátelství skončilo ve chvíli, kdy pochopila, že to s Martinou myslím vážně. Alici jsem v nejistotě ale nenechal a se svými city k Martině jsem se jí svěřil,” doplnil ještě zpěvák příběh. Po rozchodu se ovšem neodcizili a zůstali nadále dobrými přáteli. Jeden by si myslel, že snad Alice byla ochotna všechny překážky překonat ve víře, že nakonec zpěvák padne k jejím nohám. To se ale nestalo a dlouholeté přátelství se pak ve chvíli, kdy se v životě Karla Gotta objevila Ivana, začalo nenávratně bortit.