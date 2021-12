Je velkorysý, řekla Kovácsová o manželovi, jak ustál její poměr s Gottem?

Zdroj: Profimedia

Alice Kovácsová byla jednou z osudových žen Karla Gotta, poslední roky ale neměli bývalí milenci zrovna nejlepší vztahy. Umělkyně často dělala Gottovi naschvály a veřejnému divadlu navíc celou dobu přihlížel její manžel Ondřej Havelka. Jak sama Kovácsová přiznává, herec je velice tolerantní a velkorysý. Jiný muž by totiž podobné výstřelky těžko rozdýchával.

Alice Kovácsová se s Karlem Gottem seznámila, když jí bylo pouhých sedmnáct let. Tehdy byla velikou obdivovatelkou zpěváka a podařilo se jí s ním navázat kontakt díky známému od policie.

"Tatínek mojí kamarádky byl policista a ten sehnal jeho telefonní číslo. Dodnes si ho pamatuji. Bylo to 54 55 44," popsala Gottova milenka Blesku, jak získala číslo na zpěváka, kterému se nakonec opravdu dovolala.

"Přijeďte ke mně domů, upeču vám něco dobrého," pozvala Kovácsová Gotta rovnou na rande a ten ze zvědavosti skutečně přijel. "Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu," popsal Karel Gott ve své knize Když milenky pláčou.

Gott se ke Kovácsové vracel, dávala mu svobodu

Poměr s Alicí Kovácsovou udržoval Karel Gott deset let, mladičká fanynka ale nebyla jeho jedinou milenkou a on se tím ani netajil. Právě otevřenost Alice byla podle zesnulého zpěváka jedním z důvodů, proč se k ní stále vracel.

"Alice se nikdy neptala, kde jsem byl a s kým. Jestli je ona jediná, anebo mám ještě další. Neslyšel jsem od ní jedinou výčitku," vysekl jí ve výše zmíněném díle poklonu. I když jim vztah nevyšel, jejich přátelství pak pokračovalo i v době, kdy Kovácsová začala žít s Ondřejem Havelkou, kterého si také vzala za muže. Jak Havelka zvládl její historii s Gottem, je záhadou.

Kamarádství Gotta s bývalou zatrhla až Ivana Gottová, která si jejich styk nepřála a měla k tomu své důvody. Kovácsová v minulosti opakovaně sdílela snímky z minulosti s Karlem Gottem a bylo vidět, že její city jsou stále nevyřešené, i když oba žili jiné životy.

Trpělivý a velkorysý muž

Provokaci v podobě neustálého vzpomínání na vztah s Karlem Gottem, si Alice Kovácsová neodpustila ani přesto, že jí zpěvák veřejně opakovaně vzkázal, aby mu přestala obtěžovat život. I poté se bývalá milenka Gotta chlubila fotkami a tvrdila, že jejich přátelství nic nerozdělí.

"S Karlem nás pojí letité přátelství. Patří k těm krásným přátelstvím mezi mužem a ženou, která přežijí všechny časy, lásky, vztahy i nemoc," vysvětlila Blesku, proč se neustále ke vztahu s Gottem vrací. Známý zpěvák jezdil ke Kovácsové například na Vánoce a v náručí držel jejího mladšího syna Huga, o kterém Dominika Gottová tvrdí, že je její bratr.

Zamotané rodinné vztahy ale evidentně Kovacsová neřeší, stejně jako její manžel, který už by za svou trpělivost zasloužil svatozář nebo minimálně metál. Že je Ondřej Havelka skutečně "držák", ocenila nedávno i jeho žena. "Můj velkorysý, trpělivý muž a naše veselá veselka 9.9. 2009," pochlubila se Alice fotkou z jejich svatby. Havelka zkrátka bere věci tak, jak jsou a rozruchy kolem dávných avantýr své manželky raději přehlíží v rámci rodinné pohody.