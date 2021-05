Při vzpomínce na Slezáčka se jí zvedá žaludek: Krainová promluvila o exmanželovi

Zdroj: Profimedia

Manželství to bylo bouřlivé a mělo velmi krátkého trvání. Důvodem rozpadu vztahu Simony Krainové a Bořka Slezáčka byl alkohol. Ten totiž moderátor konzumoval přespříliš. Závislý byl léta, a kdyby mu nepomohla jeho současná přítelkyně, bůhví, jak by to s ním dopadlo.