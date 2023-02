Král Karel dostal varování: Svým drsným rozhodnutím by hrál Meghan do karet

Zdroj: Profimedia

V květnu čeká krále Karla III. velkolepá událost. Uskuteční se totiž jeho dlouho očekávaná korunovace, na které bude přítomna celá britská královská rodina. Otázkou však stále zůstává, zda dorazí z Kalifornie i princ Harry se svou manželkou Meghan. Zatím to tak moc nevypadá.

Korunovace krále Karla III. bude obrovskou akcí pro celou Velkou Británii, a tak není překvapující, že jsou už přípravy v plném proudu. Společně s nimi musí vzniknout také seznam hostů, kteří se korunovace přímo zúčastní. Je jasné, že na události nebudou chybět všichni členové britské královské rodiny. A dorazit by měl i Harry. Jenže bez Meghan.

Králi rozhodnutí rozmlouvají

Jak ale informoval web The Sun, údajné rozhodnutí krále, které znělo tak, že má Harry dorazit bez Meghan, by mohlo mít pro celou monarchii velmi špatnou dohru. Ve své reakci o tom hovořila komentátorka Daniela Elser. „Mít tam Harryho a ne Meghan by akorát nalilo olej do ohně vévodkyně, která monarchii obviňovala z toho, že je chladná a nemá ji ráda,” míní expertka na královskou rodinu.

A nesouhlasí ani s délkou trvání Harryho návštěvy. Ten se měl totiž podle původního plánu korunovace zúčastnit během své 48 hodin trvající návštěvy Británie. „Takhle krátká návštěva by mohla všem připadat nucená a strojená,” dodala Daniela Elser s tím, že by měl král svůj plán ještě přehodnotit.

Nejsou vítáni?

Poté, co princ Harry vydal svou autobiografickou knihu a také se svou manželkou natočil dokument pro Netflix, se nepředpokládá, že dvojici zbytek monarchie rád uvidí. A co víc, rády je neuvidí ani statisíce Britů, kteří manželům nedokážou odpustit, nakolik ve svém zpovědích veřejně hanili britskou královskou rodinu. Otázkou tedy nakonec zůstává, zda se, přestože možná král Karel III. svůj plán přehodnotí a pozve s Harrym i Meghan, vůbec vévoda a vévodkyně ze Sussexu na korunovaci dostaví.