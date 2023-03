Nekompromisní král Karel III.: Harryho a Meghan vykopnul z Británie

Zdroj: Profimedia

Král Karel III. měl se svým mladším synem Harrym a jeho manželkou Meghan Markle svatou trpělivost. Té se ale nadobro vzdal poté, co Harry vydal svou knihu Spare, v níž špiní svého bratra Williama a také královu manželku Camillu. Pro Harryho si přichystal nepříjemné překvapení. Vévodu a vévodkyni ze Sussexu totiž připravil o střechu nad hlavou.

Zatímco Harry a Meghan rádi mluví a odkrývají své soukromí, členové britské královské rodiny nikdy nic veřejně nekomentují a zachovávají si své dekorum. Jejich činy ale mluví za vše a lze z nich velmi snadno vyčíst, co si o Harrym a jeho manželce myslí. Král Karel III. po vydání Harryho knihy Spare učinil zásadní rozhodnutí a se svým synem se rozhodně nemazlil.

Zabavil mu majetek

Harry a Meghan dostali od královny jako svatební dar honosné sídlo Frogmore Cottage, které následně několik měsíců zvelebovali a investovali do jeho rekonstrukce 2,4 milionu liber (zhruba 67 milionů korun). Dlouho v něm ale bydlet nevydrželi. Poté, co se rozhodli vzdát svých královských povinností, se přestěhovali do Spojených států a sídlo pronajímali Harryho sestřenici princezně Eugenie. Tomu je ale konec. Jak totiž informoval web Daily Mail, král Karel III. Harrymu a Meghan jejich britské sídlo sebral.

Dostanou kompenzaci?

V návaznosti na královo rozhodnutí se nabízí otázka, zda Harry a Meghan dostanou své peníze zpět. Kromě toho, že na upravování sídla k obrazu svému vynaložili oněch 2,4 milionu liber, se předpokládá, že měli i zaplacený nájem na několik měsíců dopředu. Ten by jim případně král Karel III. měl navrátit. S investicemi do rekonstrukce to ale britští novináři tak růžově nevidí. Přece jen se totiž sídlo upravovala z peněz daňových poplatníků.

Když tedy princ Harry a Meghan Markle dorazí na korunovaci krále Karla III., není tak docela jasné, kde přes noc složí hlavu. Zmíněná redakce ale předpokládá, že je král pozve do Buckinghamského paláce, který je po smrti prince Philipa a královny Alžběty II. přece jen poněkud prázdný.