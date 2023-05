Princ Harry králem? Podle věštby si Karel III. korunu moc dlouho neužije

Král Karel III.

Zdroj: Profimedia

Je to sice jen pár dní, co se Karel III. stal oficiálně králem a usedl na britský trůn, už nyní ale panují obavy o to, jak dlouho si korunu na své hlavě udrží. Podle dávné věštby Nostradama totiž v čele britské monarchie nebude nijak dlouho a na jeho místo nastoupí někdo, s kým nikdo vůbec nepočítá.