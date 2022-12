Bartoš a Babišová na premiéře Krále Šumavy: Hrdličky se od sebe nehnuly na krok

Zdroj: Profimedia

Premiéru minisérie Král Šumavy si nenechala ujít celá řada známých osobností. Mezi hosty byli například Kryštof Bartoš a jeho partnerka Martina Babišová. Hrdličky všem přítomným předvedly, že jejich láska jen vzkvétá.

Kryštof Bartoš a Martina Babišová spolu tvoří pár několik měsíců a z posledních fotek je jasné, že jejich láska jen vzkvétá. Partneři dorazili společně na premiéru nového seriálu Král Šumavy a celý večer si vyměňovali zamilované pohledy.

Bartoš, který je známý hlavně díky seriálu Devadesátky, se s krásnou zrzkou seznámil vlastně náhodou, jelikož bydleli pár vchodů od sebe.

Byli jsme sousedi

"My jsme vlastně byli několik měsíců sousedi. Dívali jsme se jeden druhému do oken, a to doslova. Pak jsme se jednou potkali v kavárně v Holešovicích, když jsem měl hroznou kocovinu teda, takže jsem tam jen seděl a četl si noviny. Martina tam něco psala, tak jsem se jí zeptal, co píše, a ona, že scénář. Že zrovna studuje stadia rozchodu, tak jsem s vtipem prohodil, že jsem to nedávno studoval taky. Mně strašně na ní imponovalo, že píše a hodně o tom přemýšlí," svěřil se nedávno Kryštof Bartoš webu Extra.

"No a jak jsem měl tu kocovinu, tak jsem si řekl, že ji asi zajímat nebudu, že jí napíšu potom. A ona mi napsala jako první. Je to krásný, ty začátky jsou vždycky nejlepší. Těším se teď, až za ní pojedu," dodal zamilovaný herec, který se s Babišovou prakticky ihned sestěhoval do jedné domácnosti.

Právě psaní ho na Martině zaujalo jako první, jelikož mu to připomnělo jeho dětský sen. "Já jsem vždycky snil, že budu spisovatel, ale ještě dávno předtím, než jsem se stal hercem. Když jsem byl malý, tak jsem měl takovou knížku s názvem Dvě stě osobností české kultury a na poslední stránku, která byla prázdná, jsem vepsal Kryštof Bartoš - spisovatel," uzavřela hvězda Devadesátek. Jak to dvojici slušelo na premiéře, se můžete podívat v naší galerii.

Bartoš od své přítelkyně nemohl odtrhnout oči