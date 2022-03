Královna Alžběta a Princezna Margareta: Žijí odlišné životy

"Lidé si stěžovali na to, že je princezna Margaurnová obtížná, ale myslím si, že docela často to bylo proto, že se nudila nebo otrávila," vysvětluje. "Nechtěla být vystavena."

Margaretova smrt v roce 2002 ve věku 71 let začala jedním z nejtěžších období života Eliza- beth. "Královna ztratila svou manželku a matku do jednoho roku," řekla Burrell a dodala, že při jejím procházení Elizabeth ztratila poslední vazba na její dětství. "Byli blízko až do konce," dodává. "" My čtyři ", jak král jednou nazýval svou rodinou, se stali" my dva ". A pak to byl jen jeden."