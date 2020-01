Camilla NAPADLA KRÁLOVNU: Alžbětu chytila pod krkem, ochranka ji znehybnila

Skandální událost se měla odehrát v půlce ledna letošního roku na hradě Balmoral ve Skotsku. Začalo to jako obyčejné rodinné shledání, přítomní byli všichni - královna Alžběta, princ Philip, Charles, Camilla, Kate, William, Meghan a Harry. Ale pokud se domnívali, že se v poklidu pobaví, popijou a každý se odebere do své komnaty, hrozivě se mýlili. Celá událost skončila služebnicí, která musela volat ochranku.



,,Bylo to šílené, nic takového jsem neviděla," podělila se magazínu Globe očitá svědkyně. Všechno šlo ze začátku hladce, dokud se Camilla nenapila. Jak je známo, je to stará alkoholička. Svým koníčkem si zničila játra a zoufale potřebuje transplantaci. Camilla se na večírku z plna hrdla vyjádřila k incidentu s Philipovou autonehodou, královna se do ní obořila a konflikt byl na světě.