Má toho dost? Královna Alžběta odstoupí z trůnu! Jméno nástupce překvapí!

Podle nové šokující biografie by se královna Alžběta měla do tří let vzdát trůnu. Důvod by měl být její zdraví. Přesto, že je ve věku 92 let stále velice zdravá a nemá (alespoň co obyčejný lid ví) vážné zdravotní potíže, ve svých 95 letech by se trůnu vzdala a předala ho Philipovi.

Na své korunovaci v roce 1953 Alžběta slíbila, že bude vládnout až do konce svého života. To možná netušila, že se dožije tak požehnaného věku a zjevně si to rozmyslela.