Dostala od Camilly? Královna Alžběta trpí a bolest nemůže skrýt!

Jak jsme vás nedávno informovali, Camilla v opilosti napadla královnu. Bylo to během obrovské hádky v půlce ledna na hradě Balmoral ve Skotsku, kde se sešla celá rodina. Camilla drsně adresovala Philipovu nehodu, načež Alžběta reagovala na všechny skandály, které krouží kolem Camilly.



,,Bylo to šílené, nic takového jsem neviděla," popisuje očitá svědkyně, jedna ze služek. Camilla se v nestřežený okamžik vrhla proti královně, chrstla jí do obličeje své víno a poté ji chytila pod krkem. Sledovala je místnost plná lidí. Camilla strhla královniny perly, Charles skočil po Camille a uzemnil ji. O pár vteřin později ji ochranka odvedla do její komnaty.