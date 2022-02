Královna Alžběta II. zvládá covid dobře: Má mírné příznaky a věnuje se práci

Zdroj: Profimedia

Fanoušci britské monarchie mají o královnu Alžbětu II. pořádný strach. Před pár dny bylo totiž oznámeno, že byla hlava monarchie pozitivně testovaná na koronavirus. Vzhledem k jejímu vysokému věku patří královna do nejohroženější skupiny, pro kterou může mít covid-19 fatální následky. Jak se ale zdá, Alžběta II. nejdiskutovanější onemocnění současnosti zvládá s naprostým přehledem.

Je obecně známo, že nejhorší dopad může mít nákaza koronavirem pro populaci ve věku nad 60 let. Královně Alžbětě II. je už neuvěřitelných 95 let, a tak se nelze divit, že zpráva o tom, že se virem nakazila, v mnohých vzbudila obavy o její život. Vypadá to ale, že jakákoliv panika je naprosto zbytečná. Královna totiž nemoc s naprostým přehledem zvládá. Jak uvádí web CBS News s odkazem na oficiální vyjádření Buckinghamského paláce, královna pociťuje jen mírné příznaky nemoci, které lze přirovnat k běžnému nachlazení.

Úplný odpočinek nepotřebuje

Královna Alžběta II. je známá tím, že se za každé situace snaží plnit své královské povinnosti a ani tentokrát tomu není jinak. Přestože by si ve svém věku mohla s naprostým přehledem dát pár dní volna, aby se v poklidu mohla z nemoci zotavit, Alžběta II. zkrátka odpočívat neumí. I přes koronavirus bude nadále pracovat. Je ale pravdou, že se bude věnovat převážně jednodušším úkonům.

Královna se nakazila koronavirem i přesto, že obdržela tři dávky vakcíny proti covidu. Na druhou stranu je ale možné, že díky očkování pociťuje jen mírné příznaky.

Zdraví ji trápí dlouhodobě

Vzhledem k jejímu věku je naprosto běžné, že se u královny Alžběty II. čas od času objeví nejrůznější zdravotní komplikace. V říjnu 2021 strávila královna dva dny v nemocnici, kam nastoupila kvůli blíže neupřesněnému vyšetření. O měsíc později ji zase trápila bolest zad. A ta ji podle všeho trápí dodnes. Královna by se zkrátka měla ve svém věku šetřit. I když je mezi veřejností zbožňována, možná by nebylo od věci, kdyby zvážila předat žezlo svému synovi princi Charlesovi. Dostatečný odpočinek je ve stáří tím nejdůležitějším.