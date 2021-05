Konec britské monarchie: Princ William by mohl být posledním králem

Jejich sláva trvá stovky let, lidé je milují a sledují každý jejich krok. Tomu by ale podle historičky Hilary Mantel mohl být brzy konec. Jak uvedla, britská monarchie dost možná nepřežije vládu budoucího krále Williama.

Ačkoliv to zní zcela neuvěřitelně, vláda britské monarchie by se mohla rychle blížit svému konci. Uznávaná historička a spisovatelka Hilary Mantel vidí její budoucnost velmi černě. „Myslím, že to znamená konec hry. Nevím, jak dlouho ta instituce ještě vydrží,” nechala se slyšet podle webu news.com.au pro UK Telegraph.

„Nejsem si jistá, jestli vůbec přežije Williama. Takže si myslím, že to bude jejich poslední velká éra,” dodala ještě Mantel, která v roce 2014 dokonce za své zásluhy získala uznání prince Charlese. Historička zároveň dodala, že podle ní byla královna Alžběta II. dost možná jedným členem britské královské rodiny, který věřil v monarchii.

Královnu svírá samota

„Přála bych si, aby se královna cítila tak, že může odstoupit. Rozumím tomu, že si myslí, že vykonává posvátnou práci, ze který jednoduše nemůže odstoupit, ale my ostatní její pozici vnímáme jako práci, ze které by člověk měl mít možnost odejít do důchodu,” poukázala Hilary Mantel na skutečnost, že královna Alžběta II. bere svou pozici možná až moc vážně.

„Vím, že je to velké klišé, ale ona je v opravdu osamocené pozici. A je to špatně. Celý svět vidí britskou královskou rodinu jako součást šoubyznysu a já si jsem jistá, že to je přesný opak toho, jak monarchii vnímá sama královna,” vysvětlovala svůj postoj ještě Mantel, podle které se monarchii úplně nevyplatila otevřenost vůči veřejnosti. „Od žádné jiné rodiny se neočekává, aby předváděla velmi starou dámu, ze které se právě stala vdova, před televizními kamerami. A přesto to všichni berou jako samozřejmost,” řekla Mantel o srdcervoucích fotografiích královny z pohřbu jejího manžela, prince Philipa.

S Harrym a Meghan to nemá nic společného

Historička se vyjádřila i na adresu prince Harryho, Meghan Markle a jejich známého interview, ve kterém odhalili, s čím se za zdmi Buckinghamského paláce museli potýkat. S nimi prý ale budoucnost monarchie nemá nic společného. „Nechci je soudit. Nevěřím tomu, že se někdy skutečně dozvíme, co se tam stalo. Takže jim přeji všechno nejlepší,” řekla v krátkosti.

Královna Alžběta II. usedla na trůn v pouhých 25 letech:

Zdroj: Youtube