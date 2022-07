Královna Alžběta II. se dočkala! Princ Harry a Meghan jí splnili velké přání

Zdroj: Profimedia

Moment, na který britská královna Alžběta II. čekala takřka rok, konečně nastal. Když se jejímu vnukovi princi Harrymu a jeho manželce narodila vloni v červnu dcera Lilibet, královna byla nadšená. Kvůli pandemii koronaviru ale nebylo možné, aby se se svou pravnučkou seznámila osobně a mohla si ji pochovat. S návštěvou Británie vévody a vévodkyně ze Sussexu se nyní její velké přání stalo skutečností.

Britská královna Alžběta II. je štěstím bez sebe. Díky probíhajícím oslavám jejích sedmdesáti let vlády se celá královská rodina konečně opět sešla ve Velké Británii. Princ Harry se svou manželkou a dětmi přitom společně dorazili do Spojeného království vůbec poprvé od doby, kdy se před dvěma lety vzdali svých královských povinností a odstěhovali se do Spojených států.

Setkání s pravnučkou

Přestože vztahy mezi princem Harrym a zbytkem královské rodiny nebyly úplně ideální, vévoda i vévodkyně zůstávali v pravidelném kontaktu s královnou. Té skrz videohovor několikrát ukázali i svou dceru Lilibet, kterou pojmenovali po královně, neboť její přezdívkou v dětství bylo právě jméno Lilibet. Holčička se narodila vloni v červnu, královna ale až dosud neměla příležitost se s ní naživo setkat a pochovat ji v náručí. Bránila tomu hlavně přetrvávající pandemie koronaviru.

Když pak královna pozvala svého vnuka i s rodinou, aby se společně s dalšími členy monarchie zúčastnili oslav jejího platinového jubilea, jistě tak mimo jiné učinila i se záměrem, aby se se svou jmenovkyní mohla konečně setkat. A to se podle webu Daily Mail podařilo.

Rodinný oběd

Krátce po vojenské slavnosti, která se uskutečnila ve čtvrtek dopoledne, se celá královská rodina sešla v soukromí Buckinghamského paláce a společně spolu poobědvala. U oběda pochopitelně nechyběly ani děti prince Harryho a Meghan. Po více než dvou letech se tak královna znovu osobně setkala s pravnukem Archiem a poprvé se naživo seznámila s jeho sestřičkou Lilibet.