Bizarní královská pravidla: Jedno z nich princezna Diana pravidelně porušovala

Být součástí britské královské rodiny rozhodně není pro slabší nátury. Kromě toho, že členové čelí neustálé pozornosti veřejnosti a médií, musí dodržovat i určitá pravidla. A některá z nich jsou přinejmenším zvláštní…

Členové královské rodiny se musí řídit několika pravidly, která jsou dost možná naprosto nepředstavitelná pro širokou veřejnost. Některé z nich si dokonce drží místo již po staletí. Kromě královny, která si na tradicích velmi zakládá, ale mají ostatní příbuzní čas od času problém si všechny pravidla zapamatovat.

I Meghan Markle v nedávném rozhovoru s Oprah prozradila, že vůbec netušila, že se při vítání s královnou musí uklonit. Sarah, vévodkyně z Yorku, ji musela krátce před seznámení s Alžbětou II. naučit, jak ji správně pozdravit. Tato skutečnost je však pochopitelná, vždyť Meghan byla v rodině úplným nováčkem. S dodržováním různých pravidel však mají podle webu My London News problém i ti, kteří v monarchii fungují dlouhá léta.

Dřív než královna neodejde nikdo!

Na rodinných sešlostech britské monarchie platí, že nikdo nesmí jít spát dříve, než do svého lože odejde sama královna. Jak ale ve své knize The Royals in Australia napsal bývalý tajemník královny, sir William Heseltine, princezna Diana toto pravidlo běžně porušovala. „Pro Diana tyto dlouhé královské večery byly agónií. Hodiny se sedělo v pokoji, kde si všichni jen povídali. Pro Dianu to byl takový extrém, že se omluvila a šla si lehnout. A na ti bylo nahlíženo velmi špatně,” uvedl autor.

Když královna dojedla, dojedli všichni

Další z pravidel britské královské rodiny jsou přinejmenším úsměvná. Kdokoliv v královnině přítomnosti se například musí postavit pokaždé, postaví-li se sama královna. To platí i o jejím příchodu a odchodu z místnosti. V případě královských večeří musí všichni přítomní přestat jíst, když dojí královna.

Jasná pravidla má i vystupování na veřejnosti. Zvláště pak pro ženy. Žádná z nich si totiž na veřejných událostech nesmí sundat kabát. Takový krok by byl totiž královnou považován za „neženský”.

Stejně tak spolu nesmí cestovat v řadě za sebou jdoucí následníci trůnu. Princ Charles tak nikdy nesmí cestovat společně se svým synem Williamem. Ten sám však se svou manželkou učinili výjimku kvůli jejich synovi Georgovi. To se však možná změní s jeho oslavou dvanáctých narozenin.

Princezna Diana se v královské rodině nikdy moc necítila:

Zdroj: Youtube