Odešli Meghan a Harry kvůli šetření? Královna chodí 30 let ve stejných botách!

Královna Alžběta II. své oblíbené boty nevyměnila déle než 30 let! Přitom má miliardy a mohla by si každý den koupit hned několikery nové. Jenže vládkyně Británie ráda šetři. Jak totiž ukazují fotografie, boty nejsou to jediné, co si královna drží v šatníku už celé dekády… Opustili snad Harry a Meghan monarchii proto, aby se podobnému chování mohli vyhnout?

V roce 1984 je měla na noze, v letech devadesátých zrovna tak, a nic se na tom nezměnilo ani s příchodem nového milénia. Královna si své oblíbené botky obléká, kdy může – ať už jde o návštěvu parlamentu nebo jedné z britských věznic. Model bot, které královna nosí, vyrábí londýnská firma, která si dává záležet na tom, aby své výrobky dělala z nejluxusnějších materiálů. Královnu tak koupě jednoho páru vyjde na 1700 liber, což je v korunách něco přes sedmapadesát tisíc. Důvodem, proč si Alžběta tyto boty tak oblíbila, je prý silný podpatek, který jí dodává přijatelnější výšku a zároveň kvůli němu nemusí nijak balancovat. „Co se týče pohodlí nohy, tak královna nikdy nemůže říct, že by to pro ni bylo nepohodlné, nebo že jí nejde chodit," komentuje královniny boty pozitivně i její stylista Stewart Pavin. Ovšem aby boty mohly mít takovou výdrž, je potřeba jim věnovat stálou péči. O královnin pár se proto jednou ročně postarají přímo jeho výrobci. „Jednou nebo dvakrát ročně ji znovu podrazíme podpatek a dáme nový vršek. Není to žádná Céline Dion," říká výrobce David Hyatt v narážce na kanadskou zpěvačku, která má doma na rozdíl od královny přes 3000 párů, jenž málokdy oblékla více než dvakrát. Každý ale za módu utrácí podle svého gusta. Fotografie ale ukazují, že královna nemá ráda jen své boty. I žlutý kabátek je totiž evidentně stejným modelem, jaký nosila před třiceti lety. Jen trochu přešitým na její současné míry. Nesmí vám uniknout 30 Jak bydlí KRÁLOVSKÁ RODINA? Nahlédněte do soukromých komnat královny i Kate! Britská královská rodina je beze všeho jedna z nejbohatších rodin na světě. Výše jejich majetku byla v roce 2017 odhadnuta na 95 miliardů dolarů… Nesmí vám uniknout 14 Výročí královské svatby: Meghan a Harry zveřejnili dosud neviděné fotografie! Před rokem žil celý svět královskou svatbou zrzavého prince Harryho a americké herečky Meghan Markle. Letos žije celý svět včetně jeho rodičů…