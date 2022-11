Královna Alžběta II. vysílala podřízeným tajné signály: Používala k tomu kabelku

Zdroj: Profimedia

Zesnulá královna Ažběta II. se musela coby hlava britské monarchie často střetávat s důležitými osobnostmi z celého světa, se kterými vedla důležité debaty, ale i přátelské konverzace. Čas od času ale přišla chvíle, kdy už chtěla rozhovor ukončit, ale nevěděla jak. Aby nepůsobila neslušně, měla v takovém případě v rukávu několik triků, jak ze situace vybruslit.

Britská královna Alžběta II. si dávala velmi záležet na tom, jak ji vnímalo její okolí. S každým proto jednala s absolutní slušností, velkým respektem a úctou. Jakmile se tedy na nejrůznějších setkáních pustila s někým do konverzace, která zdánlivě nebrala konce a královna věděla, že má ještě spoustu povinností, musela rozhovor diplomaticky skončit. To ale nebylo vždy úplně jednoduché, a proto jí pomáhali její zaměstnanci. Těm královna v příhodnou chvíli vyslala jasný signál.

V hlavní roli kabelka

Podle webu British Heritage používala královna Alžběta II. ke komunikaci si svými zaměstnanci kabelku. Podřízení tak museli mít oči neustále na stopkách a pozorovat královniny pohyby. Když si například přehodila kabelku z jedné ruky do druhé, znamenalo to, že je připravená aktuální konverzaci ukončit. Dalším znamením bylo její odložení kabelky na stůl. Tím pak vysílala signál o tom, že je připravena společenskou akci opustit, a to ideálně do pěti minut.

Vůbec nejdůležitějším znamením ovšem bylo, když si začala na prstě točit se snubním prstenem. Tím chtěla dát zaměstnancům najevo, že chce momentální konverzaci okamžitě ukončit, a prosila je tak o „záchranu”.

Nejen královna

Podobné triky se naučili i další členové britské královské rodiny, i když jich nevyužívají tak často jako sama královna. Například Kate Middleton na veřejnosti většinou drží svou kabelku oběma rukama, aby nemusela fanouškům podávat ruku. Princezna Diana si zase kabelkou skrývala při vystupování z auta výstřih. Kabelky zkrátka u dam z britské královské rodiny hrají velkou roli a rozhodně nejde jen o módní doplněk.