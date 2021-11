Královna Alžběta II. budí obavy: Kvůli zdravotním problémům ruší plány

Zdroj: Profimedia

Britská královna Alžběta II. minulý týden vyděsila širokou veřejnost, když musela být hospitalizována v nemocnici. Tam zůstala přes noc a na druhý den byla propuštěna. Není přesně jasné, co za hospitalizací stálo, královna by se však měla na doporučení lékaře v následujících dnech šetřit. Kvůli zdraví tedy zrušila svou účast na několika důležitých událostech.

Pětadevadesátiletá královna Alžběta II. se ještě donedávna těšila pevnému zdraví a i přes svůj pokročilý věk zůstávala velmi vitální. O to větším překvapením pro všechny bylo, když se minulý týden objevily zprávy o její hospitalizaci. Podle všeho nešlo o nic vážnějšího, neboť královna v nemocnici zůstala jen přes noc.

Ruší plány

Jak ale informoval web Daily Mail, zdravotní obtíže přinášejí své následky. Královna totiž dala na doporučení lékařů a v následujících dnech bude hlavně odpočívat. Přece jen by se vzhledem ke svému věku měla velmi šetřit. Na základě toho zrušila i svou účast na mnoha událostech, mezi které patří i summit COP26, který se věnuje změnám klimatu. Na konferenci by se však měla objevit alespoň prostřednictvím videohovoru.

„Aby dala na rady lékařů, rozhodla se královna odpočívat na zámku Windsor, ze kterého vykonává jen menší pracovní úkony. Její Výsost se s politováním rozhodla, že v pondělí neodcestuje do Glasgow, aby se zúčastnila konference COP26,” stojí v prohlášení Buckinghamského paláce.

Palác mlčí

V současnou chvíli není jasné, co přesně královnu do nemocnice přivedlo. Sám Buckinghamský palác žádné oficiální prohlášení nevydal a diagnóza královny je tak předmětem spekulací mnohých. O zdraví královny se však často hovořilo ještě předtím, než vůbec nastoupila do nemocnice. V říjnu letošního roku byla podle webu Us Weekly vůbec poprvé spatřena, jak se při chůzi opírá o hůl.

Po hospitalizace začala rušit jednu velkou událost za druhou, což jí pochopitelně nemůže mít nikdo za zlé. Vzhledem k jejímu úctyhodnému věku se však objevují komentáře hovořící o tom, že se měla královna své funkce již dávno vzdát a na britský královský trůn usadit přímého následníka a svého syna prince Charlese.