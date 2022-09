Královna Alžběta II. panovnicí být vůbec neměla, pak změnila všechno

Zdroj: Profimedia

Královna Alžběta II. byla dosud nejoblíbenější panovnicí britské monarchie a široká veřejnost ji naprosto zbožňovala. A to hlavně díky tomu, nakolik se snažila k obyvatelům Spojeného království přiblížit a královskou rodinu polidštit. Během její vlády nastala spousta důležitých změn. Přitom se ale královnou vůbec stát neměla.

Královna Alžběta II. se narodila 21. dubna 1926 jako starší ze dvou dcer Jiřího VI. a Alžběty I.. Už od dětství se Alžběta II. připravovala na výkon své funkce v britské královské rodině, v žádném případě se ale nepřipravovala na to, že bude nakonec hlavou celé monarchie. Královnou totiž být neměla.

Nástup na trůn

Ani její otec zpočátku neměl být králem. Ten se na trůn dostal díky tomu, že se jeho starší bratr Eduard VIII. své funkce ani ne po jednom roce jejího vykonávání vzdal. Chtěl se totiž oženit s dvakrát rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. To bylo v tehdejší Británii nepřijatelné, a to jak z politických, tak z církevních důvodů. Jenže Eduard VIII. Simpsonovou velmi miloval, a tak abdikoval a královský trůn přenechal bratrovi.

Alžběta II. se pak do čela britské monarchie dostala v roce 1952 ve věku pouhých 25 let, když král Jiří VI. zemřel ve spánku na infarkt. Pro Alžbětu II. ale rozhodně nešlo o skok do neznáma. Vzhledem k tomu, že jejímu tatínkovi sloužilo špatně zdraví už několik měsíců před jeho smrtí, Alžběta II. byla zvyklá za něj vykonávat nejrůznější pracovní úkony.

Změnila pohled na monarchii

Královna Alžběta II. byla ve své funkci nesmírně oblíbená. Snažila se totiž od začátku ukázat lidu lidskou tvář monarchie a pouštěla je do svého soukromí. Korunovace Alžběty II. byla dokonce první korunovací, která byla vysílána v televizi v mnoha zemích světa. Alžběta II. chtěla monarchii zmodernizovat, což se jí skvěle dařilo. Na trůnu nakonec strávila neuvěřitelných 70 let a pracovala až do konce svých dní. Zemřela v rodinném kruhu na zámku Balmoral 8. září 2022. Bylo jí 96 let.

