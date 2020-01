Horší než maturita! Náročná pravidla chování při setkání s královnou Alžbětou

Pravidlo 3. - Jak ji mám oslovit?



Vteřinu poté, co královně Alžbětě podáte ruku, byste ji měli přivítat. V hlavě vám to pravděpodobně šrotuje. Mám jí říct dobrý den, královno? Nebo snad dobré odpoledne, paní Alžběto? Slečno Alžběto? Ale však je asi 80 let vdaná. Proboha, tak jak?!

Náhle si vzpomenete na nás, na Šíp, který vám šeptá do ucha: Vaše Výsosti, řekni to… tak dělej! Takže vteřinu poté, co se vám znovu naprosto zpotí dlaň a královna se druhou rukou snaží v kabelce ulovit antibakteriální gel, řeknete: ,,Dobrý den, Vaše Výsosti." A je to, kočka je v troubě. Nebo jak se to říká.