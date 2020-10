Krysí bobky k večeři: Znechucená královna Alžběta zuří a chce vraždit!

Královna Alžběta to v čele tak skandální rodiny nemá jednoduché. Denně musí řešit šarvátky mezi členy, poslední rok se roztržky točí kolem americké hérečky Meghan Markle a pokorné trojnásobné matky Kate Middleton. Když si ty dvě jako zázrakem nevjedou do vlasů, snaží se Alžběta uklidnit zuřícího Charlese a protivného Harryho, který otce viní za zpackané dětství a smrt matky. No a pokud se táta a syn týden nevidí, hází panovnice vražedné pohledy na opilou Camillu a její neutuchající touhu přivést manžela k šílenství. Jednou za čas se má rodina docela fajn (rozumějte, každý si hledí svého), to se ale problémy začnou objevovat v chodu paláce. Minule to byly zlodějské služebnice, teď to je hejno krys v kuchyni.