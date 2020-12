Všichni pryč! Královna Alžběta za volantem! Jízda po trávě, prchající děti...

Měla to být klidná vycházka s ročním synem Teddym. Toby Core vyrazil o víkendu s přítelkyní Scarlett Vincentovou do parku nedaleko Windsoru. Jejich ratolest šlapala na tříkolce, svítilo sluníčko a vše vypadalo naprosto neškodně. Jenže pak se na asfaltce, kde auta nemají co dělat, objevil zelený vůz značky Jaguar a začal se k nim rychle blížit. Než stačili vyděšení rodiče dítě nahnat dítě ke straně, auto už bylo u nich a stále nezpomalovalo! Nakonec to kolem nich vzalo po trávě.