Vánoce v Buckinghamském paláci: Jaké tradice dodržuje královská rodina?

Co by to bylo za Vánoce bez dárků? Jednu tradici se však rodina rozhodla pozměnit - početné dárky nepokládají pod vánoční stromek, ale na stoly v obývacím pokoji. Protože tolik dárků by se pod stromeček nevešlo, navíc se královna Alžběta ve svých 108 letech stěží shýbá k zemi.



Dárky si také neotevírají jako my, tedy poté, co po lahodné večeři přiletí Ježíšek na svém kouzelném koberci, jeho ruce právě narozeného miminka pečlivě poskládají dárky pod stromeček a s třeskutým pláčem odletí k sousedům, ani jako ve zbytku světa, ráno po Štědrém dni, ale kolem čtvrté hodiny odpolední. Tomu se v Británii říká "teatime", tedy čaj o páté.

Chodí ráno do kostela?

Zdroj: www.royal.uk