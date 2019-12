Urození flákači: Žebříčku lenochů v královské rodině vévodí dvě známá jména!

Ač se to může zdát neuvěřitelné, královská rodina pracuje. Kromě těch nejmenších má každý člen určité závazky, jež musí splnit. A čím více, tím lépe. Královna Alžběta, brzoučko stoletá dáma je velmi aktivní panovnice a během roku toho stihne opravdu hodně. Princ Philip, na druhou stranu, se z většiny svých závazků stáhl, protože by si rád šetřil kosti a to, co zbylo z kloubů.



Princ Charles se připravuje usednout na trůn a svou matku oslňuje svou nevídanou aktivitou, kdyby si to náhodou rozmyslela a věnovala korunu prvnímu člověku, který se jí před branami Buckinghamského paláce pokloní. Bratři v triku princ William a princ Harry nyní hasí nové požáry z pochodní, které po sobě házejí jejich manželky, práce pro veřejnost je až na druhém místě. Přesto nepatří k těm nejlínějším členům z celé rodiny. Už víte, koho jsme nezmínili, kromě Camilly, již jako člena rodiny nikdo nepočítá?