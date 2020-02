Královna řeší další rozvod: Vévodkyně Camilla začala vydírat prince Charlese!

Za tři roky se dost možná dočkáme nového krále Británie. Dvaadevadesátiletá královna Alžběta II. se rozhodla, že i přes svůj slib kralovat až do smrti z trůnu do tří let odejde a přenechá ho svému synovi, princi Charlesi. Ačkoliv se objevily zvěsti o překvapivé korunovaci prince Philipa, manžela Alžběty, královna chce dodržet protokol a královská koruna poputuje podle pravidel k nejstaršímu synovi.

V nové kontroverzní knize, popisující život prince Charlese, vyzradil autor Robert Johnson zběsilý Charlesův plán udělat ze své ženy Camilly královnu. Po posledním veleskandálu s fotografií, na které Camilla líbá a objímá zaměstnance, je vévodkyni jasné, že se s korunou i trůnem vedle svého manžela může rozloučit. Z rozvodu století se Camilla vynasnaží vytěžit maximum a po princi Charlesi požaduje 450 milionů liber. A když princ Charles nebude souhlasit, svede na budoucího krále smrt jeho předchozí ženy, princezny Diany. Že je to nesmysl? Camilla má šokující důkazy, jenž mohou zapříčinit rozpad britské monarchie!